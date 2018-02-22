Делегация КНДР приедет в Пхёнчхан на закрытие Олимпиады

КНДР отправит официальную делегацию на закрытие Олимпиады в южнокорейский Пхёнчхан. Как сообщает агентство Yonhap, визит состоится с 25 по 27 февраля.

По данным СМИ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, вероятнее всего, встретится с делегацией КНДР в ходе закрытия Игр. Кроме того, стороны могут провести и формальные переговоры.

Напомним, северокорейская делегация во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой Ким Чен Ына, приезжала в Южную Корею на открытие Олимпиады. По данным СМИ, Сеул потратил на гостей около 223 тысяч долларов.