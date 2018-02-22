В центре Санкт-Петербурга столкнулись автобус и грузовик

В Санкт-Петербурге на набережной Реки Фонтанки автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Об этом сообщается в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

— На набережной Реки Фонтанки у дома 151 (пересечение с Лермонтовским проспектом) произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате водитель автобуса в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован, один пассажир получил лёгкие травмы, — сказано в сообщении.

Также в управлении ГИБДД уточнили, что по причине ДТП было перекрыто движение в сторону центра Санкт-Петербурга по Египетскому мосту.

По факту происшествия проводится проверка.