В Госдепе подтвердили информацию о взрыве около Посольства США в Черногории

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о "небольшом взрыве" близ американского посольства в столице Черногории Подгорице. Об этом в своём "твиттере" рассказала руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

— Дипмиссия США в Подгорице подтвердила факт небольшого взрыва примерно в полночь по местному времени 22 февраля. В настоящее время проводится внутренняя проверка с целью убедиться в безопасности всего персонала, — написала Науэрт.

Дипломат подчеркнула, что представители американского дипломатического ведомства находятся в "тесном сотрудничестве с полицией, чтобы выявить нападавшего или нападавших".

Ранее Лайф сообщал, что сегодня ночью в Подгорице неизвестный бросил гранату в сторону Посольства США.