Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Башкирии, один из них погиб

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Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Башкирии, один из них погиб

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Фото:© Flickr/Mahesh Kularatne 

Три ребёнка отравились угарным газом при пожаре в жилом доме в башкирском Баймаке. Один ребёнок позже скончался в больнице, сообщает СУ СКР по региону.

— Доставленная в больницу 14-летняя девочка скончалась, 9-летний мальчик и 6-летняя девочка находятся в реанимационном отделении больницы, — сообщает следствие.

Возгорание произошло в четверг ночью. Прибывшие спасатели эвакуировали из горящего дома трёх детей, они с признаками тяжёлого отравления продуктами горения были доставлены в центральную городскую больницу.

В момент пожара родители детей находились на работе: мама была на ночной смене, а отец на вахте.

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