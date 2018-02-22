В Москве ограничат продажу алкоголя в День защитника Отечества

В Москве ограничат продажу крепкого и слабого алкоголя, а также напитков в стеклотаре в местах массового празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В мэрии отмечают, что данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников: она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей.

В праздничный день москвичей и гостей столицы ждёт обширная развлекательная программа: в этот день в парках, библиотеках и культурных центрах Москвы пройдут более 500 мероприятий.