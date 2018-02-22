Девушка искусала мужчину, решившего спасти её из ледяного Енисея в Красноярске

Читайте также

Девушка искусала мужчину, решившего спасти её из ледяного Енисея в Красноярске

6635
Пострадавшая из-за переохлаждения не смогла объяснить спасателям обстоятельства инцидента.

В Красноярске спасатели спасли девушку, прыгнувшую поздно вечером 21 февраля в Енисей. По данным местных СМИ, инцидент произошёл около 23:00 у кафе "Балкон".

В районе маяка рядом с кафе Балкон, мадам шагнула САМА в Енисей. Очень смелый и отчаянный парень Артем прыгнул в воду, мадам не хотела спасаться, кусала Артема и сопротивлялась , вовремя подоспели МЧС и с силами собравшихся очевидцев ЗАТАЩИЛИ ее в катер... ➖➖➖➖➖➖➖ #дтп #чп #чпкрасноярск #авария #красноярск #дивногорск #емельяново #сосновоборск #берёзовка #крас #шалинское #происшествия #chpkras #машины #гибдд #дпс #krasnoyarsk #24rus #124rus #84rus #88rus #пдд #водитель

Публикация от ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+ (@chpkras)

Один из очевидцев бросился спасать её, также нырнув в воду, однако девушка стала отбиваться и даже укусила его. Спасатели вовремя подоспели и вытащили из воды пострадавших. В одном из ближайших кафе девушку отогревали, однако из-за переохлаждения она так и не смогла рассказать обстоятельства произошедшего. Затем пострадавшую увезли на скорой.

Полиция выясняет подробности инцидента.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×