Девушка искусала мужчину, решившего спасти её из ледяного Енисея в Красноярске

В Красноярске спасатели спасли девушку, прыгнувшую поздно вечером 21 февраля в Енисей. По данным местных СМИ, инцидент произошёл около 23:00 у кафе "Балкон".
В районе маяка рядом с кафе Балкон, мадам шагнула САМА в Енисей. Очень смелый и отчаянный парень Артем прыгнул в воду, мадам не хотела спасаться, кусала Артема и сопротивлялась , вовремя подоспели МЧС и с силами собравшихся очевидцев ЗАТАЩИЛИ ее в катер... ➖➖➖➖➖➖➖ #дтп #чп #чпкрасноярск #авария #красноярск #дивногорск #емельяново #сосновоборск #берёзовка #крас #шалинское #происшествия #chpkras #машины #гибдд #дпс #krasnoyarsk #24rus #124rus #84rus #88rus #пдд #водитель
Один из очевидцев бросился спасать её, также нырнув в воду, однако девушка стала отбиваться и даже укусила его. Спасатели вовремя подоспели и вытащили из воды пострадавших. В одном из ближайших кафе девушку отогревали, однако из-за переохлаждения она так и не смогла рассказать обстоятельства произошедшего. Затем пострадавшую увезли на скорой.
Полиция выясняет подробности инцидента.
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