На российской базе в Сирии заметили новейшие истребители Су-57 — видео

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На российской базе в Сирии заметили новейшие истребители Су-57 — видео

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На российской авиабазе Хмеймим в Сирии заметили два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшихся Т-50). Видео заходящих на посадку самолётов опубликовали в "Твиттере" сирийские пользователи.

В настоящее время построено только 10 опытных экземпляров Су-57. В этом году Минобороны рассчитывает заключить контракт на поставку партии из 12 истребителей, которая будет тестироваться в испытательных центрах ВКС.

Также в соцсетях были опубликованы фотографии заходящих на посадку в Хмеймим четырёх истребителей Су-37, самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154.

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