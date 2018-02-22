На российской базе в Сирии заметили новейшие истребители Су-57 — видео

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии заметили два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшихся Т-50). Видео заходящих на посадку самолётов опубликовали в "Твиттере" сирийские пользователи.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.

В настоящее время построено только 10 опытных экземпляров Су-57. В этом году Минобороны рассчитывает заключить контракт на поставку партии из 12 истребителей, которая будет тестироваться в испытательных центрах ВКС.

Также в соцсетях были опубликованы фотографии заходящих на посадку в Хмеймим четырёх истребителей Су-37, самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154.