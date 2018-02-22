У москвича в квартире обнаружили мини-завод по производству оружия и наркотиков

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У москвича в квартире обнаружили мини-завод по производству оружия и наркотиков

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Также у мужчины нашли приборы для бесшумной стрельбы и боеприпасы в количестве более 900 штук.

В Подмосковье сотрудники полиции и УФСБ задержали 36-летнего жителя столицы по подозрению в хранении оружия и наркотиков. Как рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова, в ходе обыска в квартире мужчины обнаружены предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулемётом Калашникова, а также сменным стволом к РПК.

Также полицейские нашли у злоумышленника предметы, похожие на пистолет Макарова, приборы для бесшумной стрельбы и боеприпасы в количестве более 900 штук.

Помимо того, по месту проживания москвича обнаружены 2,5 кг наркотических веществ, станки для производства и ремонта оружия, а также приспособления для производства наркотиков.

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