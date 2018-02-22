Кремль открыл аккредитацию журналистов на ежегодное послание президента РФ

Администрация Кремля объявила аккредитацию журналистов на освещение ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
— Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента России начинает аккредитацию на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, — говорится в сообщении.
Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Заявки принимаются до 25 февраля 2018 года.
Послание президента состоится 1 марта 2018 года.
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