Оргкомитет Года волонтёра назвал главные направления добровольческого движения

Основные направления в волонтёрстве в этом году — это здравоохранение, образование и спорт.

В России необходимо создать все условия для добровольческого движения, максимально поддерживать работу существующих волонтёрских проектов и привлекать новых людей. Об этом во время первого заседания оргкомитета Года волонтёра заявил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. Несмотря на то что уже сейчас в нашей стране целых 15% граждан являются волонтёрами, движению есть куда расти.

— У нас принят Федеральным Собранием закон о поддержке волонтёрства и добровольчества, — добавил он, призвав не "забюрокрачивать" добровольческое движение и прислушиваться к самим волонтёрам.

Кириенко также отметил, что самая главная ценность и уникальность волонтёрства заключается в том, что оно двигается не сверху вниз, а снизу вверх, будучи инициативой людей, у которых горят глаза и болит душа за самые разные направления общественной жизни в России.

Основные направления в волонтёрстве в этом году — это здравоохранение, образование и спорт. Самым масштабным событием в этом смысле станет чемпионат мира по футболу, а недавно председатель ЦИК Элла Памфилова попросила помощи в работе комиссии.

— Раньше волонтёры не участвовали никогда в работе ЦИК, — рассказал Кириенко, добавив, что, несмотря на огромный объём работы по оснащению избирательных участков пандусами и переносу их на первые этажи, она доделана не везде. К тому же погода в марте даже при наличии пандуса может осложнить возможность удобно пользоваться им.

В ходе заседания стало известно, что у Года волонтёра появится свой фирменный стиль, предложения по которому поручено разработать "Росмолодёжи" и "Роспатриотцентру" до 1 марта.

— Сейчас "Росмолодёжь" и "Роспатриотцентр" не успели доработать предложения по фирменному стилю Года волонтёров. Предварительно ставим срок до 1 марта, — уточнил Кириенко.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева отметила необходимость стремиться к тому, чтобы к 2020 году большинство вузов в России было задействовано в волонтёрской деятельности.

— С 2014 по 2018 год на базе наших вузов было создано 170 молодёжных центров. Мы стремимся к тому, чтобы к 2020 году добровольческие объединения охватили практически все вузы нашей страны, — отметила она, выступив также с предложением создать специальный конкурс в этом году, который будет посвящён добровольческому движению.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, что в 62 из 85 регионах нашей страны власти активно сотрудничают с волонтёрами в сфере здравоохранения. Министр отметила, что, по статистике, 89% граждан считают волонтёрство в сфере медицины значимым направлением.

— В настоящее время в сфере здравоохранения насчитывается более 13 тысяч волонтёров, которые охватывают своей помощью более 4 миллионов человек, — уточнила Скворцова, добавив, что в России может появиться документ волонтёра-медика с одновременной синхронизацией книжек с порталом "Добровольцы России".