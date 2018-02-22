Оторвавшему голубю голову на глазах у детей жителю Омска дали пять месяцев

Летом прошлого года на спортплощадке школы живодёр расстреливал голубей из рогатки.

Советский суд Омска приговорил 31-летнего местного жителя к пяти месяцам ограничения свободы за убийство голубя. В течение данного срока мужчина не имеет права уезжать за пределы региона и должен отмечаться по месту проживания.

По показаниям свидетелей, 1 августа 2017 года на спортплощадке школы № 32 живодёр на глазах у детей расстреливал голубей из рогатки. Затем оторвал одной из птиц голову. Своё агрессивное поведение житель Омска списал на состояние алкогольного опьянения.

При вынесении наказания судья учёл смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого двоих детей и состояние его здоровья.