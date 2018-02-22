"Руки-базуки" начал превращаться в украинскую певицу Настю Приходько

Сходство прославившегося пятигорца с украинской исполнительницей отметили пользователи соцсетей.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся благодаря своим раздувшимся из-за синтола конечностям, продолжил преображение. Теперь "руки-базуки" (такое прозвище получил молодой человек) намерен превратиться в девушку. Свой снимок в новом образе Терешин опубликовал в соцсети "ВКонтакте".

Поклонники неоднозначно встретили новую модификацию Кирилла. Некоторые заявили, что всегда подозревали нетрадиционную ориентацию молодого человека, а этим фото, уверены они, он сам всё подтвердил. Другие отмечали сходство Кирилла с украинской исполнительницей Анастасией Приходько и даже начали прочить ему музыкальную карьеру.