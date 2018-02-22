Apple лишила своих пользователей Пасхи в новой прошивке для iPhone

Отмечается, что другие праздники, такие как День американского флага, День благодарения и Рождество, сохранены.

В компании Apple решили убрать Пасху из календаря праздников в некоторых версиях новой прошивки для айфона, что вызвало недовольство пользователей.

— Пасхальное воскресенье отображается в календарях в версии 11.2.2 операционной системы Apple iOS, но не в последней версии 11.2.5, — сообщает канал Fox News.

Отмечается, что в иудейском календаре также отсутствует ряд праздников, например Йом-Киппур ("Судный день") и Рош ха-Шана (еврейский Новый год). При этом другие праздники, такие как День американского флага, День благодарения и Рождество, сохранены.

Примечательно, что в новой версии можно добавить на свой смартфон альтернативные календари — китайский, иудейский, мусульманский. Христианского календаря в списке дополнительных опций для iOS 11.2.5 нет.

Один из недовольных пользователей позвонил в сервисный центр для выяснения причины отсутствия Пасхи и Страстной пятницы в его календаре, но получил ответ, что календарь должен быть именно таким, поскольку компания приняла решение удалить эти дни из календаря праздников США. С чем оно связано, в Apple не уточнили.