Amnesty International обвинила американские власти в атаке на права женщин

Общественники также отметили несправедливые действия Трампа и особо подчеркнули текущий кризис с беженцами в Центральной Америке.

Организация Amnesty International обвинила американские власти в серьёзной атаке на права женщин. Об этом сообщается в докладе организации.

Как отмечается, в докладе рассматриваются ситуации за 2017 год в 159 странах.

— Атака на права женщин и девушек шла сразу по нескольким направлениям, — говорится в докладе о соблюдении прав человека.

Уточняется, что администрация американского президента Дональда Трампа отменила правило, где университеты должны расследовать случаи сексуального насилия как гендерную дискриминацию. Кроме того, Белый дом приостановил действие инициатив по равной оплате труда. Согласно ней, женщины могли выяснить, не платят ли представительницам прекрасного пола меньше, чем сильному.

Общественники также отметили несправедливые действия Трампа и особо подчеркнули текущий кризис с беженцами в Центральной Америке.