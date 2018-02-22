"Мы не ведали, что творим". "Поэт Майдана" попросила прощения у Донбасса

Бильченко признала, что несёт вину за пришедшую в страну гражданскую войну, разруху и неонацизм.

Бывшая активистка Майдана, поэтесса Евгения Бильченко, раскаялась за события 2014 года и попросила прощения у Одессы и Донбасса, выступая в парламенте Чехии.

В своей речи она резко осудила перемены в общественной и политической жизни, вызванные госпереворотом на Украине. Бильченко признала, что вместе с другими участниками Майдана несёт вину за пришедшую в страну гражданскую войну, разруху и неонацизм.

— Постепенно стало ясно, что Запад, ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его, — призналась поэтесса.

Она добавила, что многие жители Донецка и Одессы после смены власти на Украине были вынуждены искать убежища в России или Европе, боясь расправы со стороны украинских националистов.

— Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством, — сказала украинка.

Поэтесса призвала Европу перестать быть "транслятором глобального американизма", так как, по её мнению, ЕС в этом случае может ожидать украинский сценарий.

Отметим, Бельченко была волонтёром экстремистской организации "Правый сектор"*. Украинские СМИ называют её "поэтом Майдана".

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.