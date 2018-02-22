Прокурор Дагестана не смог назвать сроки окончания проверок в регионе

По словам главы ведомства, его сотрудники широко работают с гражданами региона, а их жалобы проверяются и анализируются.

Проверки в Дагестане, скорее всего, не завершатся в ближайшее время из-за огромного количества работы. Об этом сообщил прокурор региона Денис Попов.

— Дело в том, что и оперативные материалы поступают постоянно, и работа ведётся, и надзорные мероприятия, проводимые прокуратурой, также ведутся, и эти факты выявляются, — сказал Попов.

По словам прокурора, ведомство широко работает с гражданами региона, а жалобы проверяются и анализируются.

Отметим, что в Республике Дагестан сейчас работает спецкомиссия силовиков из Москвы. За это время были раскрыты крупные хищения в социальной сфере. Задержаны четверо высокопоставленных чиновников, а также мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов. Был проведён ряд обысков.