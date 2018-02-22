В Петербурге на въехавшего в подземный переход водителя завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя, заехавшего в подземный переход станции метро "Московская-1", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Делопроизводство открыто по статье "Хулиганство". Напомним, вчера житель Северной столицы "спустился" в подземный переход на автомобиле SsangYong. К счастью, при этом никто не пострадал. Сам водитель пояснил, что он просто хотел "проверить, влезет ли машина в переход или нет".

— Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, заехавшего в пешеходный переход станции метро "Московская-1" на автомобиле, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и несколько раз проходил лечение в стационаре.