Глава Amazon заработал $1 миллиард за день

Акции компании выросли в цене на 1% — до $1482,92. Максимально же стоимость бумаг поднималась до $1503.

Основатель компании Amazon Джефф Безос за день заработал $1,15 миллиарда благодаря росту стоимости акций ретейлера. Как следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index, цена впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу.

По итогам 21 февраля цена на акции Amazon выросла на 1% — до $1482,92. Максимально же стоимость бумаг поднималась до $1503. Всего с начала текущего года акции Amazon подорожали на 26,5%.

Отмечается, что состояние Безоса возросло до $124 миллиардов и бизнесмен по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. За ним с состоянием в $91,6 миллиарда следует основатель Microsoft Билл Гейтс. На третьем месте — американский инвестор Уоррен Баффет, у которого $86,2 миллиарда.

Как ранее писал Лайф, Безос приступил к строительству часов, рассчитанных на 10 тысяч лет.