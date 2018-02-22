Кольцевая ветка петербургского метро обойдётся в 300 млрд

На сегодняшний день питерская подземка включает 67 станций, которые расположены на пяти линиях.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о начале предпроектных работ по созданию кольцевой линии местного метрополитена. Стоимость строительства, по предварительной оценке, составит не менее 300 млрд рублей. В 2018 году власти планируют завершить предпроектные работы по первому участку будущей ветки (от проектируемой станции "Большой проспект" до действующей "Лесной").

— Метро — это приоритет в развитии транспортной инфраструктуры города. Это самый быстрый на сегодня вид транспорта. Достаточно комфортный и удобный, поэтому метро мы будем строить при любых обстоятельствах, — заявил Полтавченко в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Кроме того, в течение 2018 года Смольный планирует завершить строительство пяти новых станций петербургского метро — это станции "Улица Савушкина" "Новокрестовская", "Дунайская", "Проспект Славы" и "Южная". Стоимость проекта составила более 62 млрд рублей.