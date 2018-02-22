Умер фронтовик Леонтий Брандт, освобождавший узников Освенцима

В Томске скончался фронтовик Леонтий Брандт, который принимал участие в освобождении узников концлагеря Освенцим. По данным местной еврейской общины, ветерана Великой Отечественной войны не стало в возрасте 93 лет.

— Нас покинул легендарный человек, фронтовик, один из освободителей Освенцима — Леонтий Вениаминович Брандт, — говорится в сообщении общины.

Леонтий Вениаминович попал на фронт в октябре 1942 года после того, как окончил школу снайперов. 27 января 1945 года он был среди тех солдат, которые освободили узников из крупнейшего нацистского концлагеря. Леонтий Брандт был награждён орденом Красной Звезды.