Рябков: Дипломатов США не допустят к наблюдению за выборами президента России

Это ответ со стороны Москвы на такой же шаг властей США во время выборов 2016 года.

Американские дипломаты, сотрудники американских учреждений в России не будут допущены к наблюдению за выборами президента РФ 18 марта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учётом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано, — приводит его слова "Интерфакс".

Он добавил, что американцы из числа миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, "разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации".