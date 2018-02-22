Пенсионер заставлял 12-летнего племянника раздеваться и фотографировал его голым

По словам отца жертвы, мужчина заманивал его сына к себе домой и фотографировал голым.

В Москве задержали 66-летнего мужчину, который развращал 12-летнего племянника. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происходящем в полицию сообщил отец ученика шестого класса. Мужчина заподозрил, что его сына растлевает родной дядя.

— Родственник неоднократно заставлял мальчика раздеваться и фотографировал его нагим. Всё это происходило в квартире дяди на Самаркандском бульваре, — сказал собеседник агентства.

Против 66-летнего безработного москвича возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия.