Работника Московского зоопарка в Китае научат правильным обнимашкам с пандами

Ранее директор столичного зверинца сообщала о намерении возвести павильон "Китай".

Работник Московского зоопарка отправится в Китай учиться правильно обнимать панд и ухаживать за ними, когда животных поселят в специальный вольер. Об этом рассказала гендиректор столичного зверинца Светлана Акулова.

— Наши сотрудники должны поехать в Китай с готовым проектом павильона для панд для окончательного согласования, — сказала она агентству "Москва". — Оказалось, что ранее мы не предусмотрели некоторые технические помещения. Также едет наш зоолог, который будет учиться ухаживать за пандами, правильно обнимать их.

Акулова отметила, что в зоопарке уже есть красные панды, которых переселят в один из вольеров проектируемого павильона. В этом же павильоне будут жить птицы и саламандры.

Ранее директор зверинца отмечала, что в Московском зоопарке намерены возвести павильон "Китай", в связи с чем ведутся переговоры с зоопарком Чэнду в КНР о предоставлении пары панд, способных к размножению.