Ярославца лишили прав за наезд на поскользнувшуюся у светофора женщину

В Ярославле на полтора года лишён прав водитель, который наехал на женщину, упавшую на пешеходном переходе. Об этом сообщило УМВД по региону.

В начале февраля в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как женщина переходит дорогу на зелёный свет, но, поскользнувшись, падает. Ждать, когда женщина поднимется, стоящий на светофоре водитель не стал и просто поехал на загоревшийся зелёный свет, переехал женщину и покинул место происшествия.

Только после того, как стоящие на светофоре автомобили объехали её, прохожие подошли и помогли женщине подняться. Она получила травму ноги и была прооперирована.

Полиции удалось установить личность нарушителя. УМВД сообщает, что водителем автомобиля оказался мужчина 1942 года рождения.