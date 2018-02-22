"Это не похищение". Забравший свою дочь из Вены отец считает поступок законным

По словам родителя, мужчина не скрывается от правоохранительных органов и судов России или Ливане.

Отец девочки из России Мажди Эль-Али Салу, о пропаже которой заявила её мать, заявил, что его поступок нельзя рассматривать как похищение. Об этом он заявил в комментарии РИА "Новости".

— Есть такое понятие, что отец или мать не могут похитить собственного ребёнка. Здесь слово "похитил" вообще неуместно, и я не хочу его употреблять, — сказал он.

По словам отца, как только он узнал о том, что его бывшая супруга написала заявление в полицию, то сразу обратился в консульство России в Бейруте, так как у него есть два гражданства: российское и ливанское.

Мужчина подчёркивает, что он не скрывается от правоохранительных органов и судов России или Ливана.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что трёхлетнюю девочку из России похитили в Вене, инцидент произошёл 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка".

Позднее стало известно, что похищенная девочка нашлась в Ливане.