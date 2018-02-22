В Петербурге водителю автобуса оторвало руку при страшном ДТП с бетономешалкой

Мужчину после столкновения с грузовиком выкинуло под автобус и протащило по дороге.

Водитель пассажирского автобуса, который сегодня утром в Санкт-Петербурге на набережной Реки Фонтанки столкнулся с бетономешалкой, лишился руки. Об этом рассказал очевидец страшного ДТП.

По его словам, основной удар пришёлся на дверь водителя. От столкновения мужчину выбросило из автобуса.

— Потом автобус откинуло вправо. Развернуло. И автобус откинуло на мост. Водителю оторвало левую руку. Его после удара о бетономешалку выкинуло под автобус и протащило от поворота до моста, — сказал Пятому каналу один из свидетелей аварии.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Пассажиры автобуса и водитель грузовика не пострадали.