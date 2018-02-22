У "русского хакера" Никулина, задержанного в Чехии, угнали внедорожник за 6 млн

Власти США подозревают россиянина во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring. Сам он находится в Праге, где его арестовали несколько месяцев назад.

У всемирно известного "русского хакера" Евгения Никулина угнали внедорожник стоимостью в несколько миллионов рублей. В полицию обратилась мать россиянина, которая рассказала, что в конце 2017 года неизвестные обманом завладели "мерседесом" AMG GLE 63, принадлежавшим её сыну, передаёт телеграм-канал Mash.

По имеющейся информации, полиция уже задержала подозреваемого, однако вернуть внедорожник родителям его владельца пока что не удалось.

Сам Никулин сейчас находится под стражей в пражской тюрьме Панкрац. Чехия выбирает, куда его экстрадировать — в Россию или в Америку.

Напомним, чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в октябре 2016 года. Американские судебные органы обвиняют его в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и к серверам фирм Dropbox и Formspring. На родине же россиянина обвиняют в совершённой в 2009 году краже с помощью Интернета на $3450.