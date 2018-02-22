Из-за сильных морозов городские службы Москвы переведены на усиленный режим

В мэрии жителей столицы заверили, что системы жизнеобеспечения города работают с большим запасом прочности.

Из-за ожидающихся в Москве морозов до –25 градусов все городские службы — энергетические, коммунальные, экстренные и так далее — переведены на усиленный режим работы.

— Перед коммунальными службами города стоит вдвойне ответственная задача — безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Москвы в праздничные дни и в условиях аномальных для февраля 25-градусных морозов, которые обещают синоптики, — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

К экстренному выезду будут готовы 659 бригад, почти 800 единиц техники, более 2,5 тысячи дизельных генераторов, мобильные котельные.

Бирюков подчеркнул, что пережить даже самую суровую зиму Москве позволяет большой резерв мощности систем жизнеобеспечения.

Напомним, сегодня утром МЧС предупредило жителей Москвы о приближении 25-градусных морозов.