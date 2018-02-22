Минздрав раскрыл продолжительность жизни россиянок

Министр подчеркнула, что показатели младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума в РФ.

Средняя продолжительность жизни россиянок в прошлом году составила около 78 лет. Об этом журналистам рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

— По данным 2017 года, средняя продолжительность жизни в России составляет 72,7 года, у женщин — уже практически 78 лет, — отметила она, добавив, что показатели смертности в нашей стране снижаются от всех основных причин во всех возрастных группах населения.

Также Скворцова подчеркнула, что показатели младенческой и материнской смертности в России достигли минимума за всю историю нашей страны.

Как ранее писал Лайф, в Минздраве рассказали о снижении смертности в России в 2017 году.