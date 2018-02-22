На Урале судят банду сутенёров, торговавших секс-рабынями

Сразу в двух городах Урала — Екатеринбурге и Челябинске — начался судебный процесс над бандой сутенёров. Притон действовал с 2012 по 2015 год, пока его не накрыли в ходе спецоперации с ОМОНом.

Как сообщает URA.RU, члены группировки из восьми человек заманивали молодых девушек, готовых ради заработка на интим, и превращали их в рабынь, лишая свободы, а тех, кто отказывался работать, били, насиловали и даже убивали. Только в екатеринбургском деле фигурируют 24 пострадавшие девушки. Банду обвиняют в вовлечении в занятие проституцией, торговле людьми, сексуальном насилии и убийстве.

Как отмечает портал, "накрыть" притон не удавалось долгое время из-за связей банды с полицией: даже если проституток задерживали, их очень быстро отпускали. Издание пишет, что полицейские и сами часто становились клиентами притона.