Пиратские копии российского триллера "Селфи" удалены со 152 сайтов

Кроме того, Роскомнадзор планирует заблокировать два интернет-ресурса, которые не ответили на запрос ведомства.

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда удалил пиратские копии российского фильма "Селфи" режиссёра Николая Хомерики со 152 сайтов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

— Ожидается удаление ещё с 21. Осуществляется блокировка двух интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, — сказано в сообщении.

"Селфи" — психологический триллер режиссёра Николая Хомерики, основанный на романе Сергея Минаева "Духless 21 века. Селфи". Премьера картины с Константином Хабенским и Фёдором Бондарчуком в главных ролях состоялась 1 февраля 2018 года.

Ранее Лайф сообщал, что сайты с пиратским контентом предложили навсегда блокировать без решения суда.