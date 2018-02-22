Осуждённому за убийство Немцова добавили срок за оскорбление следователя

Темирлану Эскерханову, осуждённому на 14 лет за убийство Бориса Немцова, добавили ещё один месяц к сроку, а также 240 часов исправительных работ. Поводом для этого стало оскорбление следователя. Его в ходе процесса Эскерханов назвал сучонком и шестёркой.

Защита ещё может в 10-дневный срок обжаловать приговор.

Следователь заявил на суде, что это оскорбление от Эскерханова нанесло ему "глубокую моральную травму". Тот в свою очередь уверял, что не хотел унизить человека, а просто был расстроен. Поэтому извинился.