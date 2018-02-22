Песков рассказал, как и где пройдёт послание Путина Федеральному собранию

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в Большом Манеже, а не в Георгиевском зале Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашённых, это будет чуть шире, чем Федеральное собрание, — пояснил Песков. — Для лучшей визуализации, использования инфографики будут использованы экраны, которые сложно технологически и логистически установить в Большом Кремлёвском дворце.

Несмотря на нововведение, "это будет послание президента Федеральному собранию", добавил представитель Кремля.

Напомним, оглашение послания назначено на 1 марта.