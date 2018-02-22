Песков переадресовал вопрос о Су-57 в Сирии в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами перенаправил в Минобороны вопрос о новейших истребителях СУ-57 на российской авиабазе в Сирии Хмеймим.
Напомним, вчера сирийские пользователи "Твиттера" выложили в соцсетях видео с двумя истребителями пятого поколения Су-57, заходящими на посадку в Хмеймиме. Журналисты поинтересовались, правда ли Россия направила истребители на авиабазу.
— К Минобороны вопрос. Это больше компетенция Минобороны, — ответил Песков журналистам.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7
- Популярные
- По времени