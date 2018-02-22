Песков переадресовал вопрос о Су-57 в Сирии в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами перенаправил в Минобороны вопрос о новейших истребителях СУ-57 на российской авиабазе в Сирии Хмеймим.

Напомним, вчера сирийские пользователи "Твиттера" выложили в соцсетях видео с двумя истребителями пятого поколения Су-57, заходящими на посадку в Хмеймиме. Журналисты поинтересовались, правда ли Россия направила истребители на авиабазу.

— К Минобороны вопрос. Это больше компетенция Минобороны, — ответил Песков журналистам.