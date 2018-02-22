Суд отказался повторно допрашивать Порошенко по делу Януковича

Предыдущий допрос был прекращён досрочно. Причиной стали "некорректные вопросы" защиты о "тайном" отпуске главы государства на Мальдивах.

Судья Оболонского районного суда города Киева Владислав Девятко отказался повторно вызывать на допрос президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал "112".

Отметим, ходатайство о повторном допросе главы государства подала защита Януковича. По словам адвоката Адрианы Фозекош, во время вчерашнего допроса сторона защиты не успела задать Порошенко все запланированные вопросы. Однако в суде сочли, что она имела для этого "все возможности", а вместо того, чтобы спрашивать "по делу", начала интересоваться вопросами, не имеющими к заседанию никакого отношения.

Таким образом, разбирательство по делу Януковича будет продолжено без участия действующего главы государства.

Ранее сообщалось, что допрос Петра Порошенко был прекращён досрочно после вопроса об отпуске на Мальдивах.

Напомним, Виктор Янукович обвиняется на Украине в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Прокурор намерен потребовать для него пожизненного заключения.