Захарченко создаст "народный трибунал" в ответ на закон о реинтеграции Донбасса

По мнению лидера республики, подписанный Порошенко документ оправдывает преступления украинских силовиков.

В ответ на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса глава ДНР Александр Захарченко создаст народный трибунал по оценке военных преступлений силовиков.

— Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия... руководства страны, — ответил он на вопрос журналиста, какие действия последуют от руководства республики в ответ на принятие закона о реинтеграции.

Захарченко заявил, что подписанный Порошенко документ оправдывает военные преступления украинских силовиков и "даёт полную свободу на нарушение конституции и законов Украины".

Напомним, 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а территории Донецкой и Луганской народных республик — "оккупированными".