Песков: За ситуацию в Восточной Гуте ответственны поддерживающие террористов

За происходящее в сирийском районе Восточная Гута несут ответственность те, кто поддерживает террористов, находящихся в этом регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

— За ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживают террористов, которые по-прежнему там находятся, — сказал Песков.

Он добавил, что ни Россия, ни Сирия, ни Иран не входят в число таких государств, а наоборот, "именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии".