Греция выдала РФ правую руку Гагиева, чья банда причастна к 60 убийствам

Сам главарь преступной группировки до сих пор находится под арестом в Вене, его экстрадиция в Россию пока решается.

Греция выдала РФ правую руку Аслана Гагиева, чья банда причастна к 60 убийствам в России. Речь идёт об Артуре Джиоеве, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Следственный комитет.

— 21 февраля 2018 года компетентным органом Греческой Республики Артур Джиоев выдан РФ и заключен под стражу, — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили, что Джиоев был задержан на территории Греции еще в 2015 году.

По данным следствия, при непосредственном участии правой руки Гагиева были совершены такие преступления, как убийство в 2006 году Виктора Туаева, расправа над замдиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" Андреем Бурлаковым в 2011 году, покушение на зампредседателя правления "Мира-банка" Анну Эткину, убийство следователя Александра Леонова, убийство заместителя прокурора по Владикавказу Олега Озиева и расправа над Маратом Плиевым. Его также подозревают в причастности к ряду других убийств, данных о которых пока нет.

Стоит отметить, что сам Гагиев находится под арестом в Вене ещё с января 2015 года. Генпрокуратура России неоднократно запрашивала об экстрадиции главаря преступной группировки из Австрии. Однако этот вопрос до сих пор решается.

Добавим, что Аслан Гагиев и его банда, которая насчитывала более 50 участников, начали свою преступную деятельность в 2004 году.