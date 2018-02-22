"Вся земля в крови". Полицейский с Ямала снял на видео, как он забивает собаку

Ролик обнародовала супруга сотрудника полиции. По её словам, подобных материалов у мужа целый архив на компьютере.

Сотрудник правоохранительных органов Ямала записал на видео, как он избивает и издевается над животными. Как сообщает URA.RU, ролики вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Видеоролик появился в Сетях от лица некой Нурии Егоровой, которая утверждает, что видео было снято её супругом. Женщина подчёркивает, что подобных видеороликов у полицейского целый архив на компьютере.

— Пусть хоть люди узнают. Тут только одна собачка, маленькая и беззащитная, которую вы привязали, чтобы она не убежала. И земля вся в крови, — сказала Егорова.

Пользователи Сети возмущены таким живодёрским поведением мужчины и требуют найти и наказать его.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что ролик в Сетях уже видели, сообщение о жестоком обращении зарегистрировано в дежурной части. По факту проводится проверка.