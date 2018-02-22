"Могло влезть и больше". У наркодилера в трусах нашли 3 кг героина — видео

За распространение психотропных веществ он может на 20 лет отправиться в тюрьму.

Московские полицейские нашли у наркоторговца почти три килограмма наркотиков в трусах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что правоохранители задержали двоих подозрительных мужчин и провели обыск их личных вещей и одежды. Как оказалось, не зря: во время осмотра выяснилось, что на трусах одного из торговцев пришит специальный карман.

Когда полицейские заставили задержанного вывернуть его, содержимое сильно удивило их.

— При личном досмотре у злоумышленников обнаружено девять свёртков с порошком, признанным в результате исследования героином, — говорится в сообщении ведомства.

Всего у наркодилеров изъяли более трёх килограммов психотропных веществ. При этом задержанный заявил, что в его схрон могло влезть и больше.

Теперь барыги стали фигурантами уголовного дела. За распространение наркотиков обвиняемые могут на 20 лет отправиться в тюрьму.