В Кремле не стали оценивать высказывание Серебрякова о национальной идее России

"До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", — считает артист.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление актёра Алексея Серебрякова о том, что национальной идеей России являются "сила, наглость и хамство".

— В Кремле не относятся к его позиции, — сказал Песков.

Напомним, скандальное высказывание Серебрякова прозвучало в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Однако другие деятели кино и искусства разделить эту позицию отказались.

Так, заявление звезды "Левиафана" и "Обитаемого острова" осудил народный артист России Александр Панкратов-Чёрный. В свою очередь, кинорежиссёр и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что во время совместной работы с ним Серебряков "не заявлял ничего подобного".