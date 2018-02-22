В Кремле не стали оценивать высказывание Серебрякова о национальной идее России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление актёра Алексея Серебрякова о том, что национальной идеей России являются "сила, наглость и хамство".
— В Кремле не относятся к его позиции, — сказал Песков.
Напомним, скандальное высказывание Серебрякова прозвучало в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Однако другие деятели кино и искусства разделить эту позицию отказались.
Так, заявление звезды "Левиафана" и "Обитаемого острова" осудил народный артист России Александр Панкратов-Чёрный. В свою очередь, кинорежиссёр и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что во время совместной работы с ним Серебряков "не заявлял ничего подобного".
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