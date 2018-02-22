В Раде силовиков раскритиковали за просмотр "сисек" перед процессом по Януковичу

В Верховной раде Украины осудили действия силовиков, которые обыскали женщин-журналистов, пришедших в Оболонский суд на слушание по делу Януковича.

В этот день в суде должен был состояться допрос главы Украины Петра Порошенко, и силовики опасались, что в суд может проникнуть активистка Femen. Украинские СМИ сообщали, что всех женщин просили снять верхнюю одежду, а некоторых — даже раздеться в туалете.

Украинское межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" выступило с критикой в адрес силовиков.

— "Равные возможности" осуждает эти акты унижения женщин, которых заставляли не только снимать верхнюю одежду, но и обнажаться в туалете! Такие действия со стороны Национальной полиции Украины недопустимы и требуют публичных объяснений и извинений, — говорится в заявлении объединения.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко также попросила у журналистов прощения за действия силовиков.

— Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин — представительниц СМИ, — заявили она.