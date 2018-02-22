Уроженец Курганской области более 20 лет прожил без паспорта

Паспорт СССР у заключённого забрали в 1995 году, сказав, что он недействительный, а новый он в колонии оформить не мог.

Уроженец Курганской области, который отбывал наказание в местах лишения свободы, лишь спустя более чем 20 лет смог оформить российский паспорт взамен паспорта СССР, который у него забрали в милиции ещё в 1995 году, сказав, что он недействительный. Мужчина вышел из колонии в 2016 году, при этом паспорта у него не было.

В 2017-м он обратился к уполномоченному по правам человека в Челябинской области, рассказав, что в исправительных учреждениях России новый документ оформить не мог.

— Благодаря содействию уполномоченного по правам человека удалось получить документы, подтверждающие отбывание наказания мужчиной с 6 февраля 1992 года на территории России, — сообщили в пресс-службе регионального омбудсмена. — В конце ноября 2017 года он получил паспорт гражданина России.

По данным региональных СМИ, в общей сложности мужчина провёл в исправительных учреждениях 38 лет своей жизни. После получения документов он смог оформить пенсию.