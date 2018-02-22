Курганец убил троих человек из-за 1000 блоков сигарет и получил пожизненное

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Курганец убил троих человек из-за 1000 блоков сигарет и получил пожизненное

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Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Суд признал 40-летнего жителя Курганской области виновным в убийстве семьи из троих человек. Мужчина получил пожизненное заключение.

По данным следствия, всё произошло в апреле 2017 года. Осуждённый приехал к знакомому в город Петухово, чтобы купить сигареты для перепродажи. Когда они с товарищем загружали 1000 блоков сигарет в машину, между ними произошла ссора. Тогда злоумышленник несколько раз выстрелил в приятеля из пистолета, отчего тот скончался на месте, затем зарезал его тещу и убил жену.

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