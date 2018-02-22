Минздрав требует запретить курить в международных поездах и коммуналках

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Минздрав требует запретить курить в международных поездах и коммуналках

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Фото: © Flickr/Москва

Предлагается также ограничить использование кальянов в местах общественного питания.

Минздрав РФ предлагает запретить курение в поездах и автотранспорте на международных направлениях, а также в коммунальных квартирах. Соответствующие поправки заложены в проект федерального закона в качестве дополнительных мер борьбы с распространением табака в России.

— Проектом федерального закона предусмотрен запрет курения при осуществлении междугородних и международных перевозок пассажиров на автомобильном транспорте, — сообщает пресс-служба ведомства.

В документе предусмотрен запрет курения на расстоянии менее трёх метров от входов в помещения торговых точек и на остановках всех видов общественного транспорта, а также в подземных и надземных пешеходных переходах. Кроме того, в ведомстве предлагают ограничить использование кальянов в местах общественного питания.

Предлагается также ужесточить требования к продавцам. Так, розничная торговля табачными изделиями должна осуществляться в организациях общей площадью не менее 50 квадратных метров.

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