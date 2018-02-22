"Москва достигнет дна морозного колодца". Синоптики дали прогноз на конец зимы

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"Москва достигнет дна морозного колодца". Синоптики дали прогноз на конец зимы

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На следующей неделе синоптики пообещали москвичам поистине арктические морозы до –27 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха будет ниже климатической нормы почти на 17 градусов.

— На следующей неделе мы достигнем "дна морозного колодца", — сказал он РИА "Новости". — Особенно во вторник, когда под утро будет –23...–27 градусов арктического холода. А днём температура опустится до –15...–20.

Ранее в МЧС предупредили москвичей об аномально холодной погоде с 23 по 28 февраля. Ранее Лайф писал о том, как пережить арктический холод.

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