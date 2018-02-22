"Москва достигнет дна морозного колодца". Синоптики дали прогноз на конец зимы

На следующей неделе синоптики пообещали москвичам поистине арктические морозы до –27 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха будет ниже климатической нормы почти на 17 градусов.

— На следующей неделе мы достигнем "дна морозного колодца", — сказал он РИА "Новости". — Особенно во вторник, когда под утро будет –23...–27 градусов арктического холода. А днём температура опустится до –15...–20.

Ранее в МЧС предупредили москвичей об аномально холодной погоде с 23 по 28 февраля. Ранее Лайф писал о том, как пережить арктический холод.