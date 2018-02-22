Житель Кубани умышленно переехал щенков на машине

Мужчина работал на строительной площадке, где и обнаружил животных. Щенки ему чем-то помешали, и он решил от них избавиться.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, умышленно сбившего на автомобиле щенков. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. Об инциденте в городе Горячий Ключ прокуроры узнали из тревожных сообщений в соцсетях.

Выяснилось, что 18 января водитель "Лады-Приоры", "предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде гибели животных", намеренно наехал на щенков, которых специально привёз и выбросил на обочину дороги. В результате наезда двое из них погибли.

Как выяснило следствие, 30-летний мужчина работал на строительной площадке, где и обнаружил щенков, и таким образом хотел от них избавиться.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение в отношении нескольких животных", по которой ему грозит до пяти лет тюрьмы.