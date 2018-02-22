Глава украинского Генштаба объявил о завершении АТО в Донбассе

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в Донбассе завершается так называемая АТО. Однако он пояснил, что будет изменён формат и название операции, которую украинские силовики проводят в ДНР и ЛНР.

— Закон, который 20 февраля был подписан президентом, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции. АТО будет завершена, мы перейдём к операции объединённых сил, — заявил Муженко в интервью "Радио Свобода".

Он также добавил, что будет создан специальный штаб, который будет следить за ходом операции.

Напомним, Пётр Порошенко подписал закон об реинтеграции Донбасса, который позволяет президенту объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределённый срок.