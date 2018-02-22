Целью киллера в Чертанове стал бизнесмен из Азербайджана

Стала известна личность бизнесмена, которого сегодня в столичном районе Чертаново пытался застрелить киллер. По данным Mash, это бизнесмен из Азербайджана Анар Алиев, который является совладельцем точек быстрого питания.

Опубликовано видео, на котором за секунды до выстрела автомобиль Алиева выезжает с парковки.

Как отмечает Mash, в последнее время в Москве была серия покушений на предпринимателей — выходцев из Азербайджана. К примеру, 18 сентября в Бирюлёве расстреляли Рахмана Алиева, 28 января на Славянском бульваре — Махира Рустамова. Это связывают с разделом рынка.