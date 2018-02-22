"Сам бы свалил отсюда". Панин подписался под словами Серебрякова о нацидее

Он назвал Россию "страной хамов" и поддержал решение своего коллеги эмигрировать вместе с родными в Канаду.

Скандально известный российский актёр Алексей Панин согласился с высказыванием своего тёзки Алексея Серебрякова, назвавшего наглость и хамство национальной идеей России.

— Я абсолютно подписываюсь под всем, что говорит Серебряков. Наглость, хамство и сила, но я бы сказал, что это быдлосила. Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила, — сказал артист в интервью Ruposters.

К перечисленным Серебряковым качествам Панин добавил ещё то, что россияне, по его мнению, не уважают друг друга и готовы "уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее".

Он назвал Россию "страной хамов" и поддержал решение своего коллеги эмигрировать вместе с семьёй в Канаду. Панин добавил, что при возможности сам бы "свалил отсюда".

— Я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чёртовой матери, к чёрту на рога — только бы вон из этой страны, — подчеркнул актёр.

Напомним, актёр Алексей Серебряков подвергся осуждению после высказывания о том, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство. За сказанное его назвали подлым и лицемерным.